Abogado: Daños en apartamento de Nadia Peraza tras desaparición evidencian forcejeo

El apartamento en el que vivía Nadia Peraza y el sospechoso de matarla, de apellido Buzano, habla por sí solo.

Desde la perspectiva del abogado de la familia de la víctima, Joseph Rivera, los hallazgos hechos en el inmueble permiten concluir que en ese sitio se dio una discusión y que la joven ofreció resistencia al luchar por su vida.

Al ser consultado por Teletica.com, el jurista recordó que, durante la declaración rendida la mañana de este viernes por el casero de Peraza, Eavemilex Ramírez, refirió haber encontrado un hueco en la pared del baño, la taza del inodoro rota, dos puertas quebradas, entre otros daños.

"Los hallazgos son muy macabros porque se observa que hubo como una agresión dentro de la casa. Se escucha que lo que narra el testigo es que el servicio sanitario estaba fracturado, que la pared tenía un hueco. Entonces a nosotros las reglas de la experiencia lo que nos dicen es que este sujeto agarró el cráneo de Nadia, lo reventó contra la pared, contra el servicio sanitario y contra las puertas. "La agarró a golpes y, obviamente, como Nadia era muy fuerte, como dijo el anterior testigo, el exnovio (Dave España), hubo un forcejeo. Pero como la fuerza de un hombre es mayor que la de una mujer, ya hay un tema de desproporcionalidad. Todo esto generó que a Nadia (...) le quitaran la vida y después la desmembraran", comentó el querellante y actor civil.

Rivera añadió que también se encontraron rastros de sangre y una bolsa que emanaba un hedor a carne podrida.

A pesar de lo anterior, y de que su representado era uno de los que habitaba ese apartamento, para el defensor Francisco Herrera, ninguno de los elementos referidos por el testigo coloca a Buzano en la escena del crimen.

"Para esta representación, todas esas pruebas son irrelevantes para la acusación", aseguró el representante legal del acusado.

Desde su perspectiva, no hay indicios suficientes para sustentar una eventual condena.

Las manifestaciones de Herrera ocurren a pesar de que cuatro testigos han manifestado ante el Tribunal Penal de Heredia que les refirieron o hasta presenciaron discusiones y agresiones del sospechoso a la víctima a lo largo de los seis años de relación que tuvieron, hasta que Peraza fue asesinada y descuartizada.

Buzano figura como sospechoso, además del femicidio, de sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad. Por esos cargos encara un juicio desde el miércoles anterior, que se prevé que se prolongue por dos meses.