Abogado asegura que regreso de Rándall Zúñiga a su cargo “no afectaría proceso”

El abogado de Rándall Zúñiga afirmó que su representado enfrenta un proceso que, a su criterio, responde a una actuación planificada para afectarle, en el marco de la posible prórroga de su suspensión como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



Saúl Umaña, abogado de Zúñiga, confirmó que la Corte Plena analiza una resolución para extender la suspensión con goce de salario mientras se resuelve el proceso de fondo; sin embargo, asegura que pidió al Tribunal recomendar su restitución porque cree que no afectaría el proceso.

“Al parecer, la Corte Plena va a adoptar una resolución en la que opta por prorrogar la suspensión con goce de salario que al mismo ya ha sido impuesta, en tanto se resuelve el proceso por el fondo.

“Yo, desde mi perspectiva, le solicité entonces al Tribunal de la Inspección Judicial recomendar a Corte Plena restituir con el pleno goce de sus derechos a don Rándall, sin embargo, es una decisión que le compete y le corresponde de modo exclusivo a Corte Plena”, dijo Umaña.

Umaña también señaló que, en caso de una eventual reinstalación, no existiría riesgo para el desarrollo del expediente.

“Al día de hoy, no existe ninguna posibilidad de que don Rándall, en el evento de que fuese reinstalado, pueda perturbar el trámite normal del expediente. No existen remedios jurisdiccionales para combatir una resolución en ese sentido”, sostuvo Umaña.

El abogado indicó que la solicitud de reinstalación fue presentada hace aproximadamente un mes y medio, al contestar el segundo caso, y reiteró que el Tribunal de la Inspección Judicial no tiene competencia para resolver sobre el fondo de esa petición. “Eso le corresponde exclusivamente a Corte Plena”, subrayó.



Sobre el estado anímico de su representado, Umaña comentó que “don Rándall está asumiendo este proceso con una gran fortaleza” y que tendrá una reunión con él, este viernes, para analizar la situación. Asimismo, se refirió a dictámenes médicos que han sido divulgados públicamente.

“Los dictámenes médicos que son conocidos públicamente evidencian que efectivamente no existe lo que en su momento se denunció (sobre las enfermedades venéreas)”, afirmó, aunque aclaró que aún no han sido notificados formalmente porque el tema se encuentra en trámite en la Fiscalía.

“Estamos absolutamente convencidos de que una vez que el proceso culmine con la resolución que al efecto tenga que tomar Corte Plena, vamos a demostrar que don Rándall fue víctima de una actuación debidamente planificada para perjudicarle en su honor y en el desempeño de su puesto”, agregó Umaña.

Este jueves, Teletica.com informó que la Inspección Judicial solicitó extender por tres meses más la suspensión de Rándall Zúñiga, solicitud que fue confirmada por la oficina de prensa del Poder Judicial. La medida busca mantenerlo separado del cargo mientras se tramitan varias denuncias por presunta violación que enfrenta desde finales del año anterior.



Los magistrados de la Corte Plena habían decidido, el miércoles 29 de octubre de 2025, suspender por 15 días naturales al director del OIJ por estos hechos. Posteriormente, la tarde del lunes 17 de noviembre del mismo año, se acordó de manera unánime ampliar por tres meses la medida provisional, la cual vence el próximo 17 de febrero de 2026.



La suspensión se adoptó luego de que los magistrados conocieran un informe preliminar emitido por el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), con el fin de permitir que la investigación administrativa avance hasta contar con todos los elementos necesarios para una determinación final.



Zúñiga es investigado penalmente, por parte del Ministerio Público, de al menos tres denuncias distintas por delitos de índole sexual.



El cargo que dejó Zúñiga es ocupado actualmente y, de manera interina, por Michael Soto.

