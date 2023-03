Abogado afirma que David Gómez y Víctor Ramírez fueron sancionados "implícitamente"

“La palabra sanción no aparece por ningún lado, eso debemos tenerlo claro, no importa lo que nosotros interpretemos desde el otro lado, pero jurídicamente ellos no tienen ninguna sanción. En Costa Rica las sanciones tienen plazo y tiempo definido”, explicó Peraza.

“Lo que quiere la Federación es no darle un instrumento más a la Caja Costarricense de Seguro Social para que diga que hay una relación laboral. Entonces lo que usan son palabras para redondear la cosa”, dijo Peraza en Teletica Deportes Radio.