Abandono, decepción e indecisión: las razones del abstencionismo en las zonas costeras

Las zonas costeras y fronterizas siguen siendo las más altas en abstencionismo. Según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cantón de La Cruz, en Guanacaste, registró el dato más alto, con una alarmante cifra de abstencionismo del 58%.

En segundo lugar, está el cantón de Golfito, con un 57%; y Corredores y Garabito, con un 55%, todos en la provincia de Puntarenas.

Para el analista político Sergio Araya, con el pasar los años, el porcentaje de abstencionismo ha seguido creciendo y los partidos políticos no le han dado mayor relevancia.

"Del 2022 al 2018, el abstencionismo promedio nacional rondaba el 32-33% para las elecciones presidenciales y este año se disparó un poco, rondando en el 40-41% nacional, pero inclusive en estas provincias periféricas se dispara aún más. Esto no es nuevo en provincias como Puntarenas, Guanacaste o Limón. Esto es una llamada de atención, porque los operadores políticos parecen no entender, porque advierten cuando se da la situación, pero con el devenir de los años pasan de la centralidad que debería de tener y esto provoca que, lejos de ir disminuyendo, vaya incrementando el abstencionismo (a pesar de que el padrón electoral crezca)", explicó el politólogo.

Es justamente esa falta de interés de los políticos en las zonas costeras que hizo que personas como Francisco Moreno Avendaño, vecino de Playa Manzanillo, La Cruz, no votaran.

Moreno es un pescador de 63 años, quien desde hace ocho años no vota en las elecciones nacionales.

“Estos Gobiernos nos tienen abandonados, no ayudan en nada, no hacen nada por el pescador, no lo dejan pescar a uno a gusto", señaló Moreno.

Declaraciones de Francisco Moreno Avendaño:

Sobre este punto, el analista político le da la razón al vecino de La Cruz, ya que durante esta administración hubo una gran polémica en cuanto a la pesca de arrastre. "Si bien desde el punto de vista del desarrollo ambiental sostenible la pesca de arrastre es altamente cuestionable, ciertamente mucho pescador dependía de esta técnica, nunca hubo por parte del Ejecutivo una respuesta alternativa para compensar lo que implicaba eliminar la pesca de arrastre".

Además, el sector pesquero ha sido de los más deprimidos y afectados en los últimos tiempos, especialmente tras la llegada de la pandemia.

El Índice de Desarrollo Humano de La Cruz fue de 0.714 en 2021.





"La zona donde se desarrolla esta comunidad se caracteriza por un bajo desarrollo humano, imperan los problemas de carácter social y económico, la tasa de insatisfacción ciudadana sobre cómo opera el Estado se incrementa. Hay problemas en materia de seguridad y el desempleo se ve reemplazado con la penetración del crimen organizado internacional", agregó Araya.

El pescador asegura que, en su comunidad, solo unas 30 personas fueron a votar, porque la mayoría piensa como él.

“Acá se necesita de todo, necesitamos ayuda, ahora el mar esta pobre, la gente no agarra nada. Fui a pescar en tres mareas y solo 10 kilos saqué, eso es muy poquito, no alcanza ni para los gastos. Necesitamos que el Gobierno nos ayude, pero no quieren”, puntualizó el vecino de La Cruz.

Mireya Vindas Castillo también siente que, a pesar de tener su negocio propio, Chepe's Bar en Tárcoles, Garabito, la plata no le alcanza.

Esta vecina de Tárcoles tiene 57 años de edad y dice que no votó en los pasados comicios porque no tiene esperanza en los políticos.

“Estoy decepcionada con la política, bastante decepcionada, y por ese motivo no fui a votar. Hay tanta corrupción, tanta robadera, tanto privilegio para los diputados, que es una vergüenza. Un pobre trabajador se gana ₡300.000 y tiene que mantener a toda la familia, en cambio, ellos tienen un sueldazo y privilegios por todo lado. Uno trabaja y solo para el Gobierno, yo tengo un negocito y cada tres meses hay que ir a pagar un montón de plata, viera uno de donde saca para poder pagar, al pobre no le queda nada, son muchos impuestos”, resaltó la emprendedora.

El analista explicó que, efectivamente, los emprendedores enfrentan en su día a día la dificultad que supone mantener pequeños emprendimientos.

"Cifras señalan que en estas micro-pequeñas empresas la vida útil no llega ni a dos años, es decir, cuesta más montarla que sostenerla, esto por las barreras burocráticas, cargas sociales, impuestos municipales, etc... todo esto lo experimenta ella en carne propia. Su negocio no le da el rédito esperado y eso le provoca frustración y la indispone negativamente. Es un hecho que hay una insatisfacción porque no hay condiciones estructurales que le permitan mantener su negocio a flote y que le dé condiciones de calidad de vida", recalcó el coordinador de Proyectos de la Fundación Konrad Adenauer.

Por otro lado, está el caso de Israel Parajeles de 19 años, vecino de Golfito, quien trabaja como cocinero en el Restaurante Donde Lola.

A pesar de que este año era su primera oportunidad para votar, no lo hizo porque ningún candidato lo terminó de convencer.

“Siento que no vi mucho futuro con ningún candidato, estuve consultando sobre los candidatos y me decían lo que habían hecho en los años anteriores, pero eso no me despertó mucho interés de votar por ninguno”, detalló el joven.

El analista precisó que el abstencionismo en personas jóvenes ha venido en aumento en el país. "El hecho de que viva en una de las zonas más deprimidas del país, sumado a que las zonas periféricas acusan una mayor sensación de abandono del Estado, tiene sentido lo que dice Parejles, ya que, además, la Zona Brunca aparece de última en el Índice de Desarrollo Humano (0.759 en 2021)".

Eso fue justamente lo que planteó el cocinero, “por estar en la capital, los candidatos no miran hacia la Zona Sur, no miran hacia lugares como Pavones, Zancudo o Golfito, simplemente no les prestan atención”.

El politólogo, Sergio Araya, concluye que cada elector es diferente y esto es algo que deberían de entender los candidatos.

"No hay un único elector, hay diferentes, cada uno refleja su problemática. Los electores buscan identificarse con un candidato que hable su idioma, casi que quiere votar por sí mismo, porque se siente reflejado en ese candidato, pero a pesar de que hubo 25 aspirantes, no todos lograron hacer esa conexión con un amplio segmento de la ciudadanía", destacó el experto.

La realidad de entender a los distintos electorados es una gran debilidad que tienen los partidos políticos en la actualidad y se ve reflejado en el histórico abstencionismo que se reportó en los comicios de este año (40,29%).