¿A qué se exponen personas que contactan a menores por redes sociales?
Un mensaje privado, una solicitud de fotos o una conversación con connotación sexual: así comienza muchas veces el grooming, un delito en Costa Rica que sanciona a quienes intenten establecer contacto con menores de edad a través de internet.
La legislación establece que enviar mensajes de contenido sexual o erótico a menores de 15 años en línea, incluso si no hay intercambio de imágenes o videos, ya constituye un delito. Las sanciones por este tipo de conductas van de uno a tres años de prisión.
Sin embargo, cuando se intenta concretar un encuentro físico con el menor, la pena aumenta y puede alcanzar entre dos y cuatro años de cárcel, incluso si la víctima responde a los mensajes.
El tema vuelve a estar bajo discusión a raíz de una investigación abierta por la Fiscalía Adjunta de Género contra un influencer, de apellido Blanco, por presuntos acercamientos inapropiados con menores de edad. Dicho expediente fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).