¿A qué se debe la tormenta eléctrica tan fuerte en la GAM?

La fuerte tormenta eléctrica que se dio en diferentes puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM), este lunes, obedece al paso de la onda tropical #30 por el territorio nacional.

Estas condiciones empezaron desde muy temprano en lugares como Los Chiles y Upala, según explicó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Luego también se extendieron a la provincia de Guanacaste: La Cruz, Liberia, Cañas, Santa Cruz y Nicoya, hacia el final de la mañana.

Minutos después de la 1 p. m., la zona central del país también se vio afectada con aguaceros y rayería.

“En el caso de la GAM, sobre la Cordillera Volcánica Central, Heredia, San José y cantones aledaños de San José, como San Pedro de Montes de Oca, Curridabat y sectores también cercanos a Cartago.

“Algunos puntos específicos en donde podemos detectar tormenta eléctrica han sido La Uruca, Hatillo, Desamparados, San José centro; en Heredia, el centro, San Rafael, Santo Domingo; el sector de Ipís, y posiblemente se vayan moviendo esos eventos de tormenta eléctrica hacia el Oeste del Valle Central, en zonas como Santa Bárbara de Heredia o Alajuela centro”, explicó Gabriela Chinchilla, meteoróloga.

La onda tropical #30, que atravesará el centro del país en el transcurso de esta tarde, genera gran inestabilidad.

De acuerdo con Chinchilla, el fenómeno saldrá del territorio nacional este martes; pero volverán las condiciones típicas del mes de setiembre, con fuertes lluvias, sobre todo, en horas de la tarde.

La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla en toda Costa Rica.





