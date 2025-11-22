EN VIVO
A partir de este sábado se habilitará paso por Cambronero en Ruta 1

Esta estructura provisional estará acompañada de un semáforo, ya que el tránsito será alterno por el puente.

Por Gloriana Casasola Calderón 21 de noviembre de 2025, 23:04 PM

A partir de este sábado se habilitará el paso por Cambronero en la Ruta 1.

El puente armable que se instaló en el kilómetro 71 será abierto desde las 6 de la mañana.

Esta estructura provisional estará acompañada de un semáforo, ya que el tránsito será alterno por el puente.

El trabajo en el sitio requirió una inversión de 100 millones de colones.

