A partir de este sábado se habilitará paso por Cambronero en Ruta 1

A partir de este sábado se habilitará el paso por Cambronero en la Ruta 1.

El puente armable que se instaló en el kilómetro 71 será abierto desde las 6 de la mañana.

Esta estructura provisional estará acompañada de un semáforo, ya que el tránsito será alterno por el puente.

El trabajo en el sitio requirió una inversión de 100 millones de colones.