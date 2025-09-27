A los casi 40 años de existencia, Sala Constitucional pone en marcha proyecto para sede propia

Pese a que este sábado cumple 36 años de existencia, la Sala Constitucional no tiene una sede propia.

El primer edificio destinado exclusivamente para recibir a esta jurisdicción estará listo en 2029, según proyectó en entrevista con Teletica.com el presidente del Alto Tribunal, Fernando Castillo.

La obra se levantará en el barrio González Lahmann, en Catedral de San José, diagonal a la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial adquirió ahí un lote de 2.070 metros cuadrados (m2) que le pertenecía a una empresa.

El proyecto tendrá un costo total de ¢15.208 millones, de acuerdo con estimaciones financieras. Esto incluye, además de lo ya cancelado por el terreno, una edificación con área constructiva de 5.300 metros cuadrados.

Actualmente, se está en la etapa de estudios preliminares. Una vez aprobados, se dará inicio con el diseño de la edificación. Será ahí donde se determine cómo será el edificio.

Para esta etapa se contrató una consultoría al Consorcio OPB-BA, conformado por la empresa Ossenbach y Bonilla (parte arquitectónica) y BA Bernardo Sauter (área estructural).

"Vamos a tener los mismos servicios que actualmente tenemos, pero es un edificio que tiene como punto de referencia que va a ser teletrabajable. Y además es un edificio que responde a las corrientes arquitectónicas modernas en el sentido de hacerlo amigable o compatible con el ambiente", comentó Castillo.

Lo cierto del caso es que este contará con un área para su secretaría y otra para su administración. También tendrá espacios para la Presidencia y los demás magistrados, sala de votación y salas de vistas.

Valga recordar que la Sala tiene además una recepción 24/7 para recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y habeas corpus.

Está previsto que la construcción inicie en octubre de 2028 y que finalice en noviembre de 2029. No obstante, el presidente del Alto Tribunal dijo que se corre para lograr la mudanza en marzo de 2029, que es cuando vence el contrato 005216-20216, correspondiente al alquilar que actualmente se hace de un edificio en calle Morenos, en Mata Redonda de San José.

Precisamente, la Sala estima que, una vez esté construida la nueva sede, se logrará un ahorro anual de ¢638 millones.

La totalidad de los recursos saldrá del presupuesto ordinario de la Corte. Para Castillo, este proyecto debe ser ejemplo y espera marque el inicio de una política pública para nuevas edificaciones del Poder Judicial.