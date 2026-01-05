A la caza del gol: Así se refuerzan los equipos para marcar diferencia en el ataque

El mercado de fichajes dio inicio y a una semana de que arranque el Torneo de Clausura 2026 el panorama es claro: los equipos buscan goles.

Los principales refuerzos de los 10 clubes apuestan por jugadores que tiene como misión besar las redes.

Prueba de ello es que tres de los cuatro clubes que entraron a semifinales movieron el ataque con jugadores de peso.

El campeón Alajuelense recién anunció la llegada de Kenneth Vargas, una apuesta clara a la ofensiva, aunque tampoco es tan goleador que digamos.

Eso sí, no se descarta que en los próximos días llegue un refuerzo más, aunque podrán contar con el mexicano Ronaldo Cisneros, quien terminó con siete tantos.

Saprissa, por su parte, se mantendrá con Orlando Sinclair como insignia del gol, pero no estará sol, pues tendrá al cubano Javier Paradela, el nicaragüense, Bancy Hernández, al panameño Tomás Rodríguez y a Rachid Chirino como esfuerzos.

Herediano, está igual. Sumó al mexicano José de Jesús González, el Tepa y a Randall Leal, en una ofensiva muy atractiva, pues, cuentan con el siempre peligroso, Marcel Hernández, quien terminó como goleador con ocho tantos.

El que menos se ha reforzado es el Cartaginés, quien sufrió las salidas de Horacio Quiroga y a Marco Ureña y aún sigue sin contratar a nadie en ese apartado.

Cabe resaltar que su nuevo técnico apenas fue oficializado este domingo previo a los 90 Minutos por la Vida.

Finalmente, clubes como Liberia, con la llegada de Erick “Cubo” Torres y el Puntarenas FC con Renzo Carballo como insignia, marcan el interés de los clubes por suplir la necesidad del gol.

En el pasado certamen del Apertura 2026, el equipo más goleador fue el Saprissa, pues marcó 39 goles en 22 fechas.

Lo siguió la Liga con un gol menos y sorpresivamente el Pérez Zeledón con 25 tantos en 18 partidos.

El equipo que menos goles marcó fue San Carlos con 15 tantos en todo el torneo.

Los principales refuerzos ofensivos para el Clausura 2026:

Alajuelense

Kenneth Vargas llega tras un paso no tan brillante en el Herediano, pero destacó en el Hearts de Escocia.

Herediano

Randall Leal, llega tras su paso de la MLS.

José de Jesús González, el mexicano ya fue referente de ataque de los rojiamarillos.

Saprissa

Tomás Rodríguez, panameño que marcó 12 tantos en el fútbol de Venezuela.

Bancy Hernández, atacante del Real Estelí.

Javier Paradela, el cubano, regresa tras su paso por el fútbol de Europa y ya fue hombre gol de los morados.

Cartaginés

Perdió a Ureña y a Quiroga y aún sigue sin anunciar algún refuerzo en ataque.

Sporting FC

Se presume que llegará Marco Ureña a reforzar el ataque tras la salida del Cubo Torres.

Liberia

Erick “Cubo” Torres, proveniente de Sporting FC.

Puntarenas FC

Renzo Carballo goleador del Diriangén FC, campeón en Nicaragua.

Doryan Rodríguez, préstamo de Alajuelense.

San Carlos

Jorman Aguilar, exgoleador de Pérez Zeledón.

Jeikel Venegas, tal vez no es tanto goleador, pero genera peligro y llega a reforzar la ofensiva.

Pérez Zeledón

De momento no anuncian un atacante en sí, pero se reforzaron con jugadores ofensivos como Ethan Drummond y el hondureño, Joshua Canales.

Guadalupe FC

Cuenta con Joao Maleck como referente del gol, pero aún no anuncian más llegadas en este apartado.



