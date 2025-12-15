¿A dónde se vendió el Premio Mayor del “Gordo Navideño”?

El Premio Mayor del sorteo extraordinario “Gordo Navideño” 2025 fue colocado a través de la plataforma web de la Junta de Protección Social (JPS), según confirmó la institución tras la realización del sorteo.



El número ganador del Premio Mayor fue el 78 con la serie 714, vendido mediante la web comercial de la JPS.

El segundo premio, correspondiente al número 59 con la serie 052, también se vendió por este mismo medio digital. En tanto, el tercer premio, número 92 con la serie 244, fue distribuido en las provincias de San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón.



Durante el anuncio de los resultados, Mariela Vargas, presidenta de la JPS, indicó: “Esperamos que muchas personas hoy sean millonarias”.



Para este 2025, el Premio Mayor del sorteo más importante del año asciende a ₡8.000 millones, distribuidos en cinco emisiones de ₡1.600 millones cada una. Cada fracción tuvo un costo de ₡2.000, y el billete completo estuvo conformado por 40 fracciones, lo que representa un pago de ₡40 millones por billete ganador del premio mayor.



El segundo premio fue de ₡800 millones, equivalentes a ₡160 millones por emisión, mientras que el tercer premio alcanzó los ₡400 millones, con ₡80 millones por emisión.

