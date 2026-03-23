A pocas semanas de que se cumpla un año desde que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunciara una recompensa de $500.000 por información que permita la ubicación, arresto o condena de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, las autoridades costarricenses continúan sin confirmar su paradero.



El miércoles 30 de abril de 2025, la DEA oficializó la recompensa por quien es considerado el narcotraficante más buscado de Costa Rica. Sin embargo, hasta la fecha no se reportan resultados concluyentes derivados de ese incentivo.



El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, señaló que las investigaciones apuntan a que Arias Monge se estaría movilizando en la zona de Guápiles, en el cantón de Pococí, con desplazamientos hacia el sector fronterizo.

“Se desplaza por el sector de Guápiles, Pococí, hacia el sector fronterizo, probablemente con contactos de personas muy cercanas a él, personas muy leales a él, que él sabe que no lo van a traicionar, y esa es la expectativa que hay ahora”, indicó Soto.

El jerarca agregó que las autoridades mantienen coordinaciones constantes para intentar dar con su captura.

“Seguimos haciendo coordinaciones para tratar de, en algún momento, poderlo localizar y capturar. Indudablemente no se está exponiendo, porque un monto como ese podría ser apetecible para muchas personas, entonces nuestra hipótesis va enfocada en esa línea”, afirmó Soto.

Soto también explicó que han recibido diversa información sobre el posible paradero del sospechoso, aunque no toda ha sido confiable. “Se ha generado información, alguna falsa para distraer la acción nuestra, alguna que podría ser certera, que se ha tratado de chequear”, detalló.



Sobre las condiciones geográficas de la zona, el director interino del OIJ enfatizó que la ubicación supone una serie de dificultades operativas.

“Ciertamente hay que conocer muy bien esa zona para saber las dificultades que presenta. Estamos hablando de una zona que es fronteriza, que del lado de Nicaragua es boscoso, que es complejo...



"Existen alertas que podrían facilitar la evasión del sospechoso durante los operativos. De hecho, cuando hacemos operativos y vamos entrando al cantón de Pococí, se están generando informaciones para que esta persona pueda desplazarse hacia el sector fronterizo y no ser capturado”, dijo Soto.

En relación con eventuales acciones en territorio nicaragüense, Soto recordó las limitaciones legales: “Indudablemente tenemos la remitente internacional de que no podemos pasar a un territorio de un país vecino, pero bueno, esperemos que en algún momento podamos tener algunas coordinaciones con la autoridad nicaragüense y que se pueda generar algún tipo de resultado”, manifestó.



Consultado sobre la posibilidad de que alias “Diablo” haya modificado su apariencia física para evitar ser identificado, el funcionario indicó que no hay datos confirmados.

“Podría ser. Realmente no tenemos esa información. La he visto en las redes sociales, pero la fuente no es una fuente certera. Personas que especulan porque en algún momento, en algunos otros países, narcotraficantes han utilizado esa estrategia. Puede ser, pero no tenemos ningún dato relevante que nos diga que es así”, afirmó Soto.

Finalmente, Soto descartó que se esté considerando aumentar el monto de la recompensa. “No, no, no se ha hablado de eso”, concluyó.



A pesar del tiempo transcurrido desde el anuncio de la DEA, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y continúan con los operativos en la zona, sin que hasta ahora se haya confirmado la ubicación del sospechoso.



El ofrecimiento de recompensa para capturar a "Diablo" forma parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la DEA, la información puede enviarse al correo [email protected], a través de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica o mediante mensajes de WhatsApp o Signal al número +1-956-517-7023.



Durante 2024, la Policía Judicial realizó más de 10 intentos para detener a Arias Monge, sin resultados positivos.



Pese a los operativos y al despliegue de recursos de inteligencia en el territorio nacional, el sospechoso continúa sin ser ubicado por las autoridades.

