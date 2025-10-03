A 5 mil colones la noche: Así funcionaba el hotel capitalino que se quemó

El hotel que se quemó el jueves en el corazón de San José era más que un simple establecimiento comercial, era el hogar de al menos 21 personas la noche en que todo empezó a arder en el hotel Oriental.

Su ubicación, a solo unos metros del mercado Borbón y a una cuadra del Central era óptima para algunos comerciantes de esos establecimientos o proveedores que venían de muy lejos pasaran alguna noche en el lugar a la espera de cumplir su jornada, así lo explicó a Teletica.com un comerciante local.

"Yo cuando pasaba en las mañanas, pero en la pura mañana, siempre veía a la gente cuando ya iba saliendo o pasaban ahí por los pasillos", dijo, pero prefirió no identificarse.

La noche costaba entre 5 mil y 6 mil colones, dependiendo si la habitación era para una, dos o más personas. Eran en total 60 habitaciones y según confirmó Héctor Chaves, director general de Bomberos, fue en una de las habitaciones del lado sur del inmueble, pero aún se mantiene en investigación la causa del incidente.

William Ramírez, quien tenía tres años de vivir en uno de los cuartos, conversó con Telenoticias (ver video adjunto) sobre lo que otros residentes han hablado respecto a la posible causa del siniestro.

"Todo el mundo dice que una candela la mandaron sobre una cobija y le echaron un líquido inflamable", explicó.

Este viernes, la unidad canina de Bomberos ingresó a la estructura para buscar posibles iniciadores del fuego y esclarecer lo que ocurrió en la escena.

"Empezaron a gritar y una persona salió y se tiró por una escalera. Se tiró. Cómo hizo o cómo quedó no sé, pero se tiró. Era un poquito gordito", explicó Ramírez respecto a lo que vio anoche mientras evacuaban la estructura envuelta en llamas.

Una ex residente que llegó este viernes a la escena detalló que el precio del hotel daba derecho al uso de la cama y el agua. Las habitaciones no tenían baño privado, debían compartirlo entre varios cuartos.

Por ahora, en la escena se mantiene el Organismo de Investigación Judicial a la espera de recabar pistas que den claridad de cómo ocurrió uno de los incendios más mortíferos en la historia del país.