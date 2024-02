A 48 horas de que inicien las clases, MEP todavía tiene 4 mil plazas vacantes

"Esa estructura de nombramientos que tiene el MEP, definitivamente, tiene que ser revisada, porque los que van a sufrir son los niños, los padres de familia y los docentes mismos. Nosotros no aceptamos que le achacan a los docentes que renuncian a última hora a un nombramiento, no. No son ellos los culpables, es el MEP el que tiene que revisar lo que está sucediendo", finalizó.