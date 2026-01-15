A 15 años de la tragedia en Calle Lajas, ambientalista exige a la Sala IV reactivar decreto de prevención

A quince años de la tragedia ocurrida en Calle Lajas, Escazú, donde murieron 24 personas tras un deslizamiento, un ambientalista solicitó a la Sala Constitucional intervenir para reactivar un decreto que, según afirma, podría evitar la repetición de hechos similares.

El 3 de noviembre de 2010, un deslizamiento en el cerro Pico Blanco sepultó varias viviendas en el barrio Calle Lajas, dejando un saldo de 24 víctimas mortales, entre ellas varios niños. El hecho marcó profundamente la memoria nacional y evidenció la vulnerabilidad de comunidades asentadas en zonas de riesgo.

El ambientalista Astorga asegura que el año anterior se firmó un decreto que, en lugar de proteger, expone a los ciudadanos que habitan en áreas propensas a desastres naturales.

En su acción, solicita a los magistrados de la Sala IV intervenir para garantizar un adecuado ordenamiento territorial que priorice la seguridad de la población.

Astorga enfatizó que, en caso de que los magistrados impongan un freno, esto no afectaría proyectos que ya se encuentren en construcción.

La Oficina de Prensa de la Sala Constitucional confirmó que la acción se encuentra actualmente en estudio de admisibilidad.