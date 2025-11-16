99 mil personas en Costa Rica podrían tener diabetes sin saberlo

Los números son alarmantes y representan una seria llamada de atención.

Según el informe 2025 de la Federación Internacional de Diabetes, Costa Rica registra 375.700 personas con diabetes entre los 20 y 79 años. Pero el dato más preocupante es que 99.000 de ellas no están diagnosticadas.



Solo el año pasado, 1.783 personas fallecieron por esta enfermedad, y las proyecciones indican que para el 2050 el país tendrá 544.100 adultos viviendo con diabetes.



La prevención es el primer paso, pero quienes ya conviven con la enfermedad necesitan medicamentos y atención continua para evitar complicaciones.



La Organización Panamericana de la Salud recuerda que la diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, infartos, accidentes cerebrovasculares y amputaciones.

Mientras que la diabetes tipo 1 no puede prevenirse, la tipo 2 sí, mediante una alimentación saludable, actividad física regular y mantenimiento de un peso adecuado.