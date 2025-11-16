EN VIVO
99 mil personas en Costa Rica podrían tener diabetes sin saberlo

Las proyecciones indican que para el 2050 el país tendrá 544.100 adultos viviendo con esta enfermedad.

Por Yahaira Piña 15 de noviembre de 2025, 20:06 PM

Los números son alarmantes y representan una seria llamada de atención.
Según el informe 2025 de la Federación Internacional de Diabetes, Costa Rica registra 375.700 personas con diabetes entre los 20 y 79 años. Pero el dato más preocupante es que 99.000 de ellas no están diagnosticadas.

Solo el año pasado, 1.783 personas fallecieron por esta enfermedad, y las proyecciones indican que para el 2050 el país tendrá 544.100 adultos viviendo con diabetes.

La prevención es el primer paso, pero quienes ya conviven con la enfermedad necesitan medicamentos y atención continua para evitar complicaciones.

La Organización Panamericana de la Salud recuerda que la diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, infartos, accidentes cerebrovasculares y amputaciones. 

Mientras que la diabetes tipo 1 no puede prevenirse, la tipo 2 sí, mediante una alimentación saludable, actividad física regular y mantenimiento de un peso adecuado.

