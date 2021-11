862 mil personas trabajan bajo la informalidad en Costa Rica

Miles de personas trabajan bajo la informalidad en Costa Rica. Los altos costos de impuestos y cargas sociales en nuestro país obligan a muchas personas a buscar ingresos de esta manera.

Una de ellas es Brenda Sevilla Ruíz, vecina de Pavas en San José. Para ella, conseguir un empleo a los 54 años se ha convertido en algo imposible. La necesidad provocó que, desde su casa, empezara a preparar desayunos para vender en empresas.

“Si uno no sale es morirse de hambre literalmente, en este país si uno no trabaja no come, no paga cuentas, no paga absolutamente nada”, contó a Telenoticias.