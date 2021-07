704 vacunados han sido hospitalizados tras contagiarse de COVID-19

Al menos 704 personas con una o ambas vacunas anticovid han requerido hospitalización tras contagiarse del nuevo coronavirus.

Según datos oficiales, hasta el 1° de julio, 453 ingresados a centros médicos "por causas asociadas con el COVID-19" contaban con una sola dosis y 251 tenían el esquema completo.

La información fue revelada, el fin de semana anterior, durante la quinta sesión de la mesa técnica conformada por autoridades del Gobierno, la Iglesia Católica, sector privado, organizaciones sociales y académicas.

Esa instancia se creó con el objetivo de evaluar el proceso de vacunación a nivel nacional.

Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional, asegura que estos datos no deberían de extrañar.

"Las vacunas no confieren un 100% de eficacia contra la enfermedad leve o moderada. Inclusive, por el esquema que se está siguiendo en Costa Rica de tener una dosis y el refuerzo a las 12 semanas, el chance de enfermedad leve o moderada se incrementa; sin embargo, se mantiene la ventaja de no caer enfermo de severidad como para sufrir hospitalización", explicó el experto.

Las mutaciones del virus también se convierten en un factor que aumenta las posibilidad de terminar en el hospital por COVID-19.

"Ante las nuevas variantes que no son contra las que se diseñó la vacuna original, hay un incremento en la probabilidad del internamiento, tanto con una dosis como con dos dosis. Lo que se intenta es prevenir la severidad que lleve a fallecimiento", agregó Romero.

Por último, el experto señaló una serie de circunstancias que podrían golpear el efecto de una vacuna anticovid considerada "competente", como las que se aplican en Costa Rica.

"A veces el sistema inmunológico falla al momento que aplican la vacuna, entonces no se despierta la respuesta inmunitaria que se desea, a veces el sistema inmunitario, cuando nos ataca la enfermedad, no está muy bien y entonces lo que la vacuna hizo en su momento ya no nos funciona como deseamos", concluyó el epidemiólogo.

De hecho, el pasado 27 de abril, Costa Rica registró la muerte de un médico limonense que presentó síntomas18 días después de recibir la segunda dosis contra COVID-19. Tras dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México, el funcionario de 66 años perdió la batalla contra la enfermedad.