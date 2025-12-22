66 comités de Cruz Roja corren riesgo de cierre de operaciones por números rojos

Por Kevin Monge

El incremento de emergencias que atraviesa Costa Rica, desde homicidios o accidentes de tránsito, han generado que los despliegues sean más costosos.

La semana pasada, la Cruz Roja Costarricense (CRC) recibió el primero de tres pagos de ¢500 millones aprobados por la Asamblea Legislativa; sin embargo, ese dinero solo alcanzó para cubrir el gasto humano de la entidad.

"Somos una asociación privada que dentro de nuestro rol auxiliar en el país brindamos un servicio público. Este servicio es, principalmente, y uno de los más reconocidos dentro de todos los programas que ofrecemos en el país, es el servicio de atención pre hospitalaria, que se le da a todos los costarricenses de manera gratuita a lo largo y ancho del país en las más de 133 estructuras con las que contamos", explicó el gerente general de la institución de rescate, Wálter Fallas.

Es importante recordar que la Cruz Roja es una organización sin fines de lucro, lo que significa que costea sus ingresos de dos formas; por fondos públicos o mediante ingresos propios, por actividades como el bingo, las tamaleadas o contrataciones que requieran servicios de emergencia.

"Los incidentes han venido cambiando en el país. Esto hace que el gasto se incremente, y las leyes, los fondos públicos que recibimos, son los mismos desde hace muchísimos años. Estos solo vienen a cubrir el 40% de la operación. Esto hace que por ende tengamos un déficit que cada vez va creciendo más y que nos lleva a tomar decisiones, pues parte de las cuales han sido este tipo de gestiones que gracias a ustedes los medios de prensa se han venido recibiendo algún apoyo. Lo que necesitamos es buscar la manera en la cual mantener un financiamiento permanente y prolongado para la institución", añadió el vocero.



La Cruz Roja estima que el déficit para este año será de aproximadamente ¢1.700 millones, lo que representa un peligro para toda su operación, que funciona 24/7, los 365 días del año.