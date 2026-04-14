60 mil personas en 12 horas: la avalancha de solicitudes en programa gratuito de inglés

La plataforma "Hello, Brete", que ofrecerá capacitaciones gratuitas de inglés, recibió 60 mil solicitudes en las primeras 12 horas desde su lanzamiento.

Así lo confirmó Christian Rucavado, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), tras una consulta de Teletica.com.

"Estamos resolviendo una necesidad que el país ha tenido por años. En las primeras 12 horas, después de lanzado el anuncio de la plataforma 'Hello, Brete', más de 60 mil personas en todo el territorio nacional mostraron interés.

"Una gran muestra de que hay una necesidad en el país de las personas por contar con un segundo idioma para mejorar sus oportunidades laborales", detalló el jerarca.

La iniciativa habilitará inicialmente hasta 500.000 licencias anuales para personas mayores de 15 años interesadas en aprender o reforzar el inglés.

El Gobierno contrató a la empresa Open English, que ofrecerá lecciones en vivo, clases de autoaprendizaje disponibles las 24 horas, herramientas de reconocimiento de voz para mejorar la pronunciación, asistencia mediante inteligencia artificial y materiales de estudio multimedia.

El INA aportará aproximadamente $80 anuales por cada licencia, lo que representa un ahorro cercano al 83% en comparación con el costo comercial del servicio. La contratación de la plataforma se realizó mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), tras un análisis de mercado y un proceso de apelaciones que fueron rechazadas.

De acuerdo con Rucavado, ser bilingüe puede aumentar el salario entre un 20% y un 38%, e incluso alcanzar un 34% en puestos técnicos.