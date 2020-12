60 años del Gordo Navideño: el sorteo más retador de la historia

Este 2020 se cumplen 60 años desde ese 18 de diciembre de 1960, cuando se realizó el sorteo del Gordo Navideño por primera vez. En esa oportunidad salió el número 30 con la serie 504, con un premio mayor de un millón de colones.



Desde ese momento y hasta el día de hoy, la Junta de Protección Social (JPS) no ha pasado por una crisis y un momento tan complejo para realizar el sorteo como lo será este.

Así lo afirmó Esmeralda Britton, presidenta de la institución, durante una entrevista con Teletica.com.



Este domingo 13 de diciembre se rifará el Gordo Navideño; un premio que pone los nervios de punta a miles de costarricenses que compran un pedacito de ilusión para ganar, al menos, una parte de esos 1.600 millones de colones del premio mayor.



¿Cuáles son los principales cambios para este sorteo? ¿Qué pueden esperar los costarricenses y cuál es el impacto de la pandemia de ahora en adelante para la institución?

Estos y otros temas a fondo se muestran en la entrevista a continuación.

¿Qué significa realizar el sorteo del Gordo Navideño este complejo 2020?

“El Gordo Navideño es el sorteo más importante del año siempre, es el sorteo estrella como le decimos nosotros, pero este año con mucho más razón. La pandemia nos ha afectado a todos y pues la Junta no está exenta. El poder vender toda la lotería que hemos sacado a disposición del público, que son tres emisiones, donde vamos a recibir en utilidades 3.240 millones vendiendo toda la lotería, y los vendedores también va a tener su comisión que ya está estipulada por ley y que anda alrededor de 2.000 millones distribuidos en 1.900 vendedores.

Es un sorteo muy esperado. Las organizaciones sociales, cuando este sorteo es liquidado, reciben una cantidad importante más allá de lo que normalmente reciben y esto es de mucha ayuda para ellos para cumplir con proyectos que se han establecido. Por supuesto para los vendedores ese es su aguinaldo, el trabajo que han hecho durante todo el año, reciben por la venta de la lotería un ingreso adicional, siempre lo esperan con mucha ansia y especialmente en un año que ha sido difícil para todos.”

¿Cuáles fueron los principales retos por los que pasó la institución este año para poder realizar este domingo el Gordo Navideño?

“La Junta vivió retos importantes al haberse dado las restricciones sanitarias donde la gente no podía salir, entonces eso nos obligó a tener que suspender los sorteos. No podíamos tener ingresos por la venta de los dos productos más importantes de la Junta: la lotería nacional, los chances y la lotería instantánea. La lotería electrónica se mantuvo porque se venden en puntos fijos y era mucho más fácil el proceso, pero la venta ambulante era una de las que estabanrestringida. Fue un gran reto porque teníamos que mantener la institución a flote y seguir brindando el apoyo que requieren las organizaciones sociales que dependen de la Junta.

Esto motivó a que tuviéramos que utilizar fondos del superávit que estaban destinados para otros proyectos de las mismas organizaciones, tener que utilizar fondos de proyectos que posiblemente no se iban a concretar este año y que se trasladaron al próximo año para poder darle a las organizaciones sociales ese respiro. Tuvimos que hacer varios ajustes presupuestarios que tuvieron que ir a la Comisión Nacional de Emergencias y Contraloría para hacer aprobadas y poderles trasladar a estas más de 430 organizaciones los fondos requeridos para su subsistencia.”





¿Para este Gordo Navideño, cuál es el cambio más significativo?

“En realidad no solo para este sorteo, si no que hemos tenido que ajustarnos y, allá por junio, tuvimos que echar mano de la tecnología y poner a disposición la lotería nacional y popular a través de un canal digital. Si bien es cierto solo se coloca ahí la lotería que no retiran los vendedores, esto le da un respiro nuevo a esa lotería porque normalmente se destruía y no recibíamos ingresos. Entonces ese ha sido el principal reto: poder seguir ofreciendo esta opción que compran lotería e incluso captar nuevos mercados de gente que no sale a comprar y poder utilizar este medio para seguir generando ingresos.

Por supuesto para el Gordo no ha sido la excepción, ha sido bastante aceptada la opción que tenemos ahí porque, además, la gente cuando gana premios recibe el pago del premio directamente en su cuenta IBAN solo 24 horas después de haberse realizado el sorteo. Esto es muy motivante para las personas que se ganan aunque sea una terminación, o el número del Premio Mayor o incluso el Premio Mayor sin tener que hacer trámites adicionales. Ya enfrentando el sorteo del Gordo tuvimos que hacer una serie de cambios, normalmente hacíamos una serie de giras y aspectos para la promoción del sorteo, pero se realizaron algunos cambios para poder seguir colocando la lotería y que los costarricenses la pudieran adquirir en todo el país ajustándonos a la nueva normalidad.”





¿Recuerda algún Gordo Navideño que se haya visto envuelto en situaciones tan complejas?

“No, no. La Junta, si bien es cierto tiene 175 años de existencia y ya ha pasado por varias pandemias, como la del cólera allá por 1856, donde la Junta apoyó en todo el tema de Salud y al Hospital San Juan de Dios, lo cierto es que no hay registro de un impacto tan grande como el que ha tenido el mundo, el país y por supuesto la Junta este año con la pandemia.”

¿Esperan que este año los premios pueden llegar como un alivio a familias que no la están pasando bien económicamente?

“Claro, efectivamente. De hecho esperamos que el Gordo quede muy repartido, los vendedores han estado retirando la lotería, se han repartido los enteros en diferentes vendedores y esto puede facilitar que muchas personas sean ganadores. Así ocurrió el año pasado y hubo 17 personas que ganaron el Gordo Navideño, entonces esperamos que este año sea de esta forma también y que venga a ser un alivio para todas las personas, no solo el premio mayor, si no todos los otros 149 premios que están en la lista para el domingo."

¿Marcarán las circunstancias de este año la manera en que la Junta trabaje a futuro?

“Claro, esto aceleró el proceso que llevábamos de transformación hacia una era digital donde todos y todas, los vendedores y todas las personas que involucra la Junta de Protección Social siguen siendo incluidos, pero que nos obliga definitivamente a replantearnos cómo dar un mejor servicio a los clientes y como tenemos que seguir haciendo las cosas en la Junta, por supuesto orientado a tener mayores ingresos.

Por eso la Junta Directiva y las áreas involucradas han venido trabajando muy de lleno y muy de cerca todo este año para poder mejorar la oferta del catálogo de productos, como van a llegar estos fondos a las organizaciones sociales e incluso cómo ampliar la cobertura especialmente en zonas más desfavorecidas actualmente.”

¿Cuál es el mensaje que le da la Junta a los costarricenses para este Gordo Navideño?

“Las fracciones del Gordo están al alcance de todos y todas, el costo de 2 mil colones por fracción, 80 mil colones el entero y que ojalá pueden comprar y que haya muchos ganadores. Pero también hay que recordar que con cada pedacito que la persona compra está beneficiando a muchísimas organizaciones. Posiblemente en su propia comunidad haya organizaciones que se benefician con las utilidades de la lotería, ya sean hogares para adultos mayores, centros diurnos, personas con discapacidad, personas con cáncer o las clínicas y hospitales de la Caja de su localidad también reciban fondos de la lotería. Todos colaboramos y todos ganamos cuando se compran productos de la Junta de Protección Social."