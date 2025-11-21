¡5 años! Vea cómo están los primeros gemelos nacidos por FIV en CCSS

Cinco años han pasado desde que Alanna y Zion llegaron al mundo como los primeros gemelos nacidos mediante fecundación in vitro realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Hoy, no solo crecen sanos y felices en el barrio Méndez, en San Francisco de Dos Ríos, San José, sino que también comparten su infancia con un hermano menor: Kyle, de tres años, a quien sus padres consideran otro milagro en sus vidas.

Conocimos a Alanna y Zion cuando apenas tenían tres meses de edad. Su historia marcó un hito en la medicina pública costarricense, al ser los primeros bebés concebidos gracias a la técnica de fertilización asistida implementada por la CCSS desde junio de 2019.

“Jugamos mucho”, dice Alanna con una sonrisa, mientras corre junto a su hermano Zion por el patio de su casa.

Sus padres, Katherine Mora Esquivel y Jeffrey Lacey Gutiérrez, recuerdan con emoción el proceso que vivieron para convertirse en familia. “Nosotros lo intentamos… y ahora estamos muy orgullosos”, expresan.

La fecundación in vitro es una técnica que ha permitido a muchas parejas cumplir su sueño de tener hijos. Desde su implementación en el sistema público de salud, decenas de familias han podido acceder a este procedimiento sin necesidad de acudir a clínicas privadas.

La historia de Alanna, Zion y Kyle es testimonio de esperanza, ciencia y amor. Y también, un recordatorio de cómo la salud pública puede transformar vidas.