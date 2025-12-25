5 años sin Samuel: Mamá de exsiameses recuerda a su hijo con emotivo mensaje

Este 25 de diciembre no es una Navidad cualquiera para la familia Núñez Badilla. La fecha marca cinco años desde la partida de Samuel, uno de los gemelos siameses que conmovieron al país tras nacer unidos por la cabeza en diciembre de 2015.

Samuel falleció un 25 de diciembre, dejando un vacío que su madre recuerda con profundo dolor, pero también con gratitud por el tiempo compartido.

“Han pasado 5 años desde que besé y abracé a mi hijo por última vez. Pensé que no podría vivir sin él, pero Dios es el que sabe cuándo es nuestro día. Aquí estamos viviendo con su ausencia física, porque cada día él vive en nuestro corazón. "Hoy hace un día de verano hermoso, igual a aquel en que bailamos nuestra última canción, sin saber que era la última. Lo guardo en mi mente y corazón como un tesoro”, expresó Evelyn Badilla, la madre de los exsiameses.

Badilla compartió el mensaje en las redes sociales y añadió que cada Navidad se vive con un hueco en el corazón, pero también con agradecimiento a Dios y a su “Sami” por los momentos compartidos. “Samuel siempre fue y será nuestro sol”, concluyó.

Samuel y su hermano Ezequiel nacieron el 11 de diciembre de 2015 en el Hospital Calderón Guardia. Permanecieron unidos durante dos años y dos meses —805 días— hasta someterse a una cirugía histórica que especialistas internacionales habían rechazado realizar.

Hoy, el legado de Samuel permanece vivo en su familia y especialmente en Ezequiel, conocido cariñosamente como “Chequi”, quien actualmente tiene 10 años y continúa siendo motivo de esperanza y fortaleza para los Núñez Badilla.