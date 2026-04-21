450 pacientes esperan un cateterismo en el Hospital México

450 pacientes están a la espera de un cateterismo en el Hospital México y en la lista hay personas que esperan este procedimiento desde el 2024.



Los pacientes con problemas de corazón desean recibir atención de forma oportuna. El centro médico enfrenta un gran reto en el área de cardiología especialmente con los cateterismos; un procedimiento invasivo que utiliza una sonda delgada (catéter) para diagnosticar enfermedades o tratarlas.



Para hacer frente a la demanda, el centro médico toma dos medidas: Por un lado se apoya con otros centros médicos y, además, ya trabajan en un proyecto para comprar cuatro nuevos angiógrafos.



Adicionalmente, en el centro médico informaron que los pacientes se priorizan según la gravedad de cada caso, procurando atender de forma inmediata aquellas personas cuya vida se ve comprometida.

