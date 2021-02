42 centros educativos no abrieron por problemas de agua y nombramientos

Al menos 42 centros educativos no pudieron recibir estudiantes, este lunes, debido a problemas con el servicio de agua o nombramientos.



Así lo informó Melania Brenes, ministra interina de Educación Pública.

Seis de los 42 casos se dieron por dificultades en los movimientos de docentes en las diferentes comunidades educativas, específicamente por insatisfacción de nombramientos: cuatro se dieron en la Zona Norte, uno en Alajuela y otro en Cañas.

Los otros 36 centros educativos no pudieron abrir esta semana porque no tienen agua del todo o la que tienen no es considerada potable.

Según Brenes, desde hace varios días se dio la orden de revisar y abrir, lo más pronto posible, estos centros educativos. Sin embargo, no fue posible hacerlo este 8 de febrero.

Lea también Nacional Llegó el día: estrictos protocolos marcan inicio del curso lectivo 2021 Le mostramos los protocolos sanitarios aplicados en la Escuela República de Chile, ubicada en Barrio Luján.

Para esta semana se espera que el tema quede solucionado, en muchos casos con donaciones de agua mientras se resuelve el conflicto.

Además, se recomienda a los estudiantes llevar una botella de agua de sus viviendas para consumo diario.

Aparte de esas escuelas y colegios mencionados, el regreso a clases en más de 5.000 centros educativos se manejó con normalidad y bajo estrictos protocolos sanitarios.

“Hemos tenido información muy positiva de parte de las 27 direcciones regionales sobre la apertura del ciclo lectivo”, aseguró la ministra interina.

Repase la entrevista completa en el video adjunto.