400 mil personas beneficiadas con llegada de pago electrónico a rutas de bus en Cartago

Un total de 109 autobuses en la provincia de Cartago ya cuentan con sistemas de pago electrónico, lo que permite a los pasajeros utilizar tarjetas o billeteras digitales para cancelar su pasaje. La medida se implementó esta semana como parte del plan nacional de modernización del transporte público.

Las rutas que se sumaron al proyecto son Taras, La Lima, Ochomogo, Paraíso, Tres Ríos, Birrís, Cervantes, Santiago y San Juan Norte, operadas por siete empresas autobuseras.

Con esta implementación, se estima que aproximadamente 400 mil personas que utilizan estas rutas se verán beneficiadas, al contar con una forma de pago más ágil, segura y sin contacto.

A nivel nacional, ya operan 1.600 unidades con tecnología de pago electrónico en la Gran Área Metropolitana (GAM). No obstante, las autoridades proyectan cerrar el año con al menos 2.000 autobuses equipados con un validador, el dispositivo que permite el cobro digital.

El sistema forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno y entidades como el Banco Central para modernizar el transporte público y facilitar su integración con otros medios de movilidad urbana.