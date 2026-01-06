392 choferes sorprendidos con multas por no tener marchamo o no llevarlo visible

En los primeros cuatro días del año, la Policía de Tránsito sorprendió a 392 conductores con multas por no portar el marchamo o no colocarlo de manera visible en sus vehículos. Esto representa un promedio de 98 sanciones diarias.

Durante un operativo realizado en la radial que conecta Paso Ancho con Plaza González Víquez, un conductor recibió una multa de ₡26.000 por no tener el marchamo adherido en su automóvil.

En otro caso, un chofer perdió las placas de su vehículo por no haber cancelado el marchamo y, además, fue sancionado con una multa de ₡60.000.

Las autoridades recordaron a los ciudadanos que, cada vez que utilizan un vehículo, deben asegurarse de portar la licencia de conducir, el título de propiedad y verificar que no tengan restricciones para ingresar a San José.