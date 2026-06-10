389 centros educativos arrancaron curso lectivo con órdenes sanitarias, alerta Defensoría

Cientos de estudiantes y docentes enfrentan condiciones deficientes en escuelas y colegios de distintas regiones del país. Así lo revela un informe de la Defensoría de los Habitantes, que advierte sobre problemas de infraestructura y riesgos sanitarios en numerosos centros educativos.

La institución informó que 389 escuelas y colegios iniciaron el curso lectivo 2026 con órdenes sanitarias vigentes. Ninguno de esos centros cuenta con un proyecto asignado para intervenir sus instalaciones (ver video adjunto en la portada).

Entre las principales deficiencias figuran problemas de plagas, techos en mal estado, pisos deteriorados, puertas con riesgo de desprendimiento e instalaciones eléctricas dañadas o sin la protección adecuada.

La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, indicó que la situación afecta el derecho de estudiantes y personal docente a permanecer en espacios seguros y adecuados para el proceso educativo.

Según el informe, el Ministerio de Educación Pública (MEP) acumula 871 advertencias sanitarias. De ese total, 101 se encuentran en categoría roja. Esta clasificación corresponde a centros educativos con riesgo inminente de cierre total.

La Defensoría considera que trasladar la responsabilidad de los proyectos de infraestructura a las juntas de educación dejó de ser un modelo viable para atender las necesidades de los centros educativos.

Telenoticias consultó al Ministerio de Educación Pública sobre los señalamientos del informe. Sin embargo, al cierre de edición, la gestión permanece en trámite.