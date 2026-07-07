38 réplicas en menos de cuatro horas tras sismo de 5.2 en el Pacífico

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó que, hasta las 4:30 p. m. de este martes, se habían registrado 38 réplicas del sismo de magnitud 5.2 ocurrido al mediodía, con epicentro 28 kilómetros al suroeste de Jacó, en Garabito de Puntarenas .

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 22 kilómetros y fue sentido en varias comunidades del Pacífico Central y Valle Central.

La réplica de mayor magnitud alcanzó 3.1, según confirmó Esteban Chaves, director del Ovsicori.

“A las 12:11 del mediodía de este martes, un temblor con magnitud de 5.2 ocurrió en la región del Pacífico Noroeste, principalmente frente a la entrada del Golfo de Nicoya. "﻿Este sismo, con una profundidad de 22 kilómetros, se ubica en la interfaz donde la placa del Coco interactúa con la placa del Caribe por el proceso de subducción que ocurre en esta zona del Pacífico costarricense. Es un proceso completamente normal y vamos a seguir monitoreando la actividad sísmica del país”, explicó Chaves.

El experto recordó que este tipo de eventos forman parte del proceso natural de interacción de placas tectónicas en el Pacífico costarricense.