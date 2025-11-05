29 detenidos y 16 más requeridos deja histórico operativo para desarticular Cártel del Caribe Sur

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anunció la detención de 29 miembros del Cártel del Caribe Sur, durante el histórico operativo de este martes en el que participaron 1.200 oficiales del OIJ, así como de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), del Instituto Costarricense sobre Drogas, y ﻿de la Policía Municipal de San José.



El recuento final identifica a 24 hombres y cinco mujeres, cuyos apellidos se detallan a continuación:



1. McKenzie

2. Aguilar

3. Mora

4. Brown

5. Quesada

6. Ramírez

7. Ampie

8. Ramos

9. Méndez

10. Arias

11. González

12. Ramos

13. Rodríguez

14. Suárez

15. López

16. Muñoz

17. Chacón

18. Chavarría

19. Ordoñez

20. Díaz

21. Alvarado

22. Miguel

23. Presida (nicaragüense)

24. Guzmán (nicaragüense)

25. Crawford (mujer)

26. McDonald (mujer)

27. McDonald (mujer)

28. Peña (mujer)

29. Cortés (mujer)



En el transcurso de la tarde del martes, la Policía Judicial también liberó los retratos de otros 16 sujetos requeridos en el marco de esta pesquisa.



La lista incluye a Isaías Rodríguez, Wílmer Blandón, Edilson Castrillón, Aarón Grijalba, Jean Carlos Quesada, Pedro Umaña, John Montenegro, Clinton McField, Hamon Cuthbert, Karla Picado, José Daniel Paz, Jesús Rivera, Tobías Delgado, Orlando Angulo, Juan Gerardo Mena y Wilfredo Robleto (ver fotografías adjuntas).



De momento, se desconocen los roles que desempeñaban tanto los aprehendidos como los pendientes de captura.

Valga recordar que la estructura, señalada por el director interino del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, como el principal proveedor de marihuana y cocaína de Colombia para grupos criminales de todo el país; era liderada por los hermanos Luis Manuel y Jordie Picado. Estos sujetos, más conocidos como “Shock” y “Noni”, permanecen detenidos con solicitud de extradición a Estados Unidos: el primero en Reino Unido, y el segundo en Costa Rica.

Recuento provisional



Durante los 64 allanamientos ejecutados en la operación “Traición”, la Policía Judicial encontró grandes cantidades de dinero en efectivo, armas de fuego, motores de lancha, vehículos y ganado.

En total, se hallaron ¢97 millones en billetes de ¢20.000 y se congelaron cuentas bancarias con unos ¢200 millones.

De igual forma se decomisaron unas 50 cabezas de ganado en una finca en Bananito de Limón, al tiempo que se anotaron varias propiedades y se incautaron 16 automóviles.

Sin embargo, esos datos se desprenden de un balance inicial dado por el Organismo de Investigación Judicial y está previsto que en el transcurso de este miércoles surja uno más condensado.