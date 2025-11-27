2.814 trabajadores se sumaron al movimiento sindical, según datos de la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó este miércoles que, con corte a las 3:00 p.m., un total de 2.814 personas trabajadoras participaron en el movimiento sindical convocado a nivel nacional.

Según datos oficiales, la afectación a nivel general, en los diferentes establecimientos de salud del país, alcanzó un 3%, con mayor impacto en áreas críticas como las salas de operaciones, donde se reportó un 10% de afectación. Otros servicios también registraron afectación: nutrición (5%), farmacia (3%), rayos X (3%) y hospitalización (2%).

La institución señaló que se realizaron las gestiones correspondientes ante las instancias judiciales competentes, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Además, la CCSS aseguró que mantiene activos sus planes de contingencia y los procesos de reposición de citas, cirugías y atenciones médicas, con el fin de mitigar el impacto en la población usuaria.