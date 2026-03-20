27 heridos en choque entre camión que transporta gas y bus en Ruta 32

Un autobús chocó contra un camión que transporta gas, la mañana de este viernes, en la Ruta 32, que conecta en San José con Limón, en el sector conocido como "La Vuelta de los Sustos".

Al incidente respondieron las unidades de primera intervención de la Cruz Roja Costarricense (CRC) y el Cuerpo de Bomberos.

Preliminarmente, se ha informado sobre 27 pacientes atendidos en el sitio, de acuerdo con las instituciones de rescate. De estos, 17 fueron catalogados como estables, nueve en condición urgente y uno en condición crítica.

El adulto reportado como grave, aparentemente, es el chofer del bus, quien fue trasladado de emergencia al hospital.

Se desconce el tipo de heridas sufridas por los demás pacientes, aunque en apariencia todos estaban dentro de la unidad de transporte. Ninguno de los heridos estaba atrapado o prensado.



Este lamentable accidente genera preocupación sobre la seguridad vial en esta importante arteria. Las autoridades ya están investigando las causas de este siniestro que ha conmocionado a la región. La rápida intervención de los servicios de emergencia fue crucial para atender a los afectados.



La noticia ha generado gran revuelo, y se espera un informe detallado sobre el estado de los heridos y las medidas que se tomarán para prevenir futuros sucesos similares. La seguridad en el transporte de materiales peligrosos y de pasajeros es un tema fundamental.



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