2.500 familias en riesgo de quedar sin bono de vivienda por recorte a presupuesto, advierte Banhvi

Un recorte de ₡30.000 millones al Fondo de Subsidio para la Vivienda, actualmente analizado por la Asamblea Legislativa como parte del ajuste al primer presupuesto extraordinario, podría dejar sin acceso al bono de vivienda a unas 2.500 familias costarricenses.



La advertencia fue realizada por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), que estima un impacto significativo en la meta institucional de beneficiar a 14.000 familias durante este año mediante el Bono Familiar de Vivienda.



El impacto no se limitaría a la entrega de bonos. La institución advirtió que el recorte también comprometería el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en distintas zonas del país.



Tomando en cuenta que cada proyecto requiere una inversión cercana a los ₡5.000 millones, la reducción propuesta equivale al financiamiento de aproximadamente seis desarrollos habitacionales, que podrían quedar sin ejecutarse.



Esto se traduciría en menos oportunidades para familias de ingresos bajos y medios que dependen de estos programas para acceder a una vivienda digna.

​Además, el Banhvi señala que, de agotarse los recursos disponibles, la institución se vería obligada a suspender la recepción de nuevas solicitudes, limitando temporalmente el acceso a este beneficio.