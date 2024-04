228 pacientes están diagnosticados con hemofilia en Costa Rica

Este 17 de abril se celebra el Día de la Hemofilia, enfermedad que ocasiona que los hombres no tengan la cantidad suficiente del factor de coagulación, la proteína que controla el sangrado.



Este trastorno hereditario en la coagulación se puede manifestar con hemorragias en articulaciones y en la piel, siendo las zonas más afectadas las rodillas, los tobillos y los codos. Esta enfermedad también puede provocar hematomas y moretones.



Es un padecimiento bastante extraño. En Costa Rica, solo 228 pacientes están diagnosticados, aunque la Asociación Costarricense de Hemofilia (Asohemo) estima que puede haber unos 500 casos; es decir, alrededor de 272 personas no han sido diagnosticadas, pero tienen la enfermedad.



Esta situación ocurre en todo el mundo. Según datos de la Federación Mundial de Hemofilia, una de cada 10.000 personas nace con hemofilia; pero apenas el 25% recibe tratamiento adecuado.



La doctora Leslie González, especialista en este padecimiento, destaca que la salud de los pacientes se puede complicar si no reciben los tratamientos adecuados o, en muchos casos, los especialistas notan el problema cuando tienen que operar por otra situación, ya que no sabían que sufrían de hemofilia.