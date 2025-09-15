204 años de libertad: miles de estudiantes se preparan para desfilar este 15 de setiembre

La tradicional celebración de la Independencia de Costa Rica tendrá como protagonistas a miles de estudiantes que, desde tempranas horas de este 15 de setiembre, desfilarán por las principales calles del país.



El recorrido de la antorcha de la independencia, que ingresó el pasado 13 de setiembre por Peñas Blancas, sirvió como antesala a las actividades oficiales. Tras recorrer 378 kilómetros, el fuego llegó a San José y a Cartago, donde se encendió el pebetero en las ruinas de Santiago Apóstol, con presencia de autoridades de gobierno.



En la capital, una de las bandas más esperadas es la del Colegio Superior de Señoritas. Su directora, Rocío López, aseguró que la preparación de las alumnas inició desde principios de curso lectivo y se intensificó en las últimas semanas (vea el video adjunto de Telenoticias).

Antes de los desfiles, los centros educativos realizan actos cívicos, conmemorando la independencia declarada en 1821. Las autoridades invitan a las familias a asistir y participar en estas actividades que reafirman la identidad nacional.



Costa Rica celebra así 204 años de vida independiente, en una jornada que combina civismo, música y tradición en cada rincón del país.

