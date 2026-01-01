2026 traerá varios fenómenos astronómicos visibles desde Costa Rica

Este 2026 será un año atractivo para quienes disfrutan observar el cielo. El nuevo año trae eclipses, lluvias de meteoros y lunas especialmente brillantes, varios de estos fenómenos visibles desde Costa Rica sin necesidad de equipos especiales.

El primer espectáculo del año llegará con la lluvia de meteoros Cuadrántidas. Su pico máximo será la noche del 3 al 4 de enero, aunque el fenómeno se mantendrá activo hasta mediados de mes. Los cielos despejados y alejados de la contaminación lumínica permitirán disfrutar del evento.

Además, Júpiter brillará con fuerza en enero. El 10 del mes, el planeta entrará en oposición, alineándose con la Tierra y el Sol, lo que permitirá ver su cara completamente iluminada durante varias horas.

A finales de febrero se dará un “desfile planetario”: seis planetas —Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno— estarán alineados en el mismo lado del cielo, un espectáculo que no requiere más que levantar la mirada.

Abril traerá la lluvia de meteoros Líridas, alrededor del 21 y 22, mientras que mayo será el turno de las Eta Acuáridas el 5 y 6. Además, la segunda luna llena de mayo, conocida como Luna Azul, dará al año 2026 un total de 13 lunas llenas.

Los eclipses también marcarán la agenda astronómica.

Se espera un eclipse lunar total el 3 de marzo, visible desde América, el Pacífico, Australia y el este de Asia. Mientras que el12 de agosto habrá un eclipse solar total, aunque solo será visible desde Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte y el norte de España. Finalmente, el 28 de agosto se podrá ver un eclipse lunar parcial con cerca del 93% del disco lunar oscurecido, parcialmente visible desde Costa Rica.

Para finales de julio y octubre llegarán nuevas lluvias de meteoros: las Delta Acuáridas el 31 de julio y las Oriónidas entre el 20 y 21 de octubre.

El año se despedirá con dos Superlunas, el 24 de noviembre y el 24 de diciembre, mostrando la Luna más grande y brillante del año.

​