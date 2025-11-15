2025 se despedirá con combustibles más baratos, proyecta Recope

El 2025 se despedirá con una rebaja en el precio de todos los combustibles, según la proyección presentada este viernes por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).



Los datos presentados hoy por la institución a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) prevén una rebaja de ₡16 en el litro de la gasolina Súper y el Diésel, las más importantes que traería el ajuste del próximo mes.



En el caso de la gasolina Regular, los usuarios podrían tener un ahorro de ₡2, mientras que el cilindro de gas licuado de 25 libras costaría ₡219 menos.



“Con estos ajustes, las gasolinas y el diésel alcanzarían sus valores más bajos desde marzo del 2021, de acuerdo con los registros históricos de precios.



“Incluso, al realizar una comparación con las tarifas vigentes en el mismo periodo del año pasado, la gasolina súper estaría un 3,43% más barata, la regular un 3,78% menos costosa y el diésel costaría un 1,61% menos. El gas, por su parte, reflejaría una caída del 7,50% con respecto al último mes del 2024”, destacó Recope.

Ajuste gasolinas





Con el ajuste previsto, que ahora deberá analizar y aprobar Aresep, el litro de Súper pasaría de

₡662 a ₡646

; el de Regular de

₡637 a ₡635

y el diésel de

₡563 a ₡547

. En el caso del gas, el cilindro de 25 libras bajaría de

₡7.047 a ₡6.828.









Recope explicó que la principal explicación de esta solicitud se sustenta en el comportamiento del mercado internacional, la estabilidad geopolítica, el exceso de oferta y una demanda global debilitada.



