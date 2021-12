2021 terminará sin elegir a nuevo fiscal general

El año 2021 terminará sin que se lleve a cabo la elección del nuevo fiscal general, una posición vacante desde la salida de Emilia Navas el 29 de junio anterior.



La directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxanna Arrieta, confirmó este lunes que es materialmente imposible que esa elección tenga lugar antes de que acabe el año.

Actualmente, el proceso se encuentra en la revisión de antecedentes y estudios psicolaborales de los 22 aspirantes que continúan en la carrera por el cargo; sin embargo, uno de ellos apeló el resultado del estudio, de manera que el proceso se encuentra detenido a la espera de los 10 días hábiles que la ley da para esa resolución final.

En el caso de la verificación de antecedentes apenas se está en el proceso de notificación, luego de eso empezarían a contar los mismos plazos de apelación y revisión en caso de ser necesarios.

El problema con esos tiempos es que el Poder Judicial se irá de vacaciones el próximo 20 de diciembre; por lo que, según Arrieta, es imposible que las entrevistas públicas, última fase del concurso, inicien en los escasos días que restan.

Así las cosas, esa elección se trasladará al menos para enero próximo, cuando el país cumplirá siete meses sin un fiscal general titular.

¿Por qué tan lento?

La actual elección, en palabras del Poder Judicial, no solo es la más extensa en cuando a la cantidad de postulantes, sino también la más rigurosa de la historia.

“Hoy tenemos un protocolo de elección para puestos de corte que implica un proceso diferenciado en los procesos anteriores. Los reglamentos para el tema de conflicto de interés son procesos que para este ejercicio, que por la competencia y nivel del puesto, nos han exigido una mayor dedicación en la revisión de antecedentes y eso evidentemente lleva su tiempo y son bastantes oferentes, si mal no recuerdo para doña Emilia (Navas) al final eran cinco candidatos, hoy son 22”, dijo la directora.

Esa comprobación de posibles conflictos de interés se empezó a discutir desde 2017 tras el escándalo del “cementazo” y la vinculación que se hizo en el caso del exmagistrado Celso Gamboa y el exfiscal general Jorge Chavarría.

La inclusión de esos criterios se aprobó en 2019 y cobró especial relevancia con Emilia Navas, quien se inhibió del caso “Cochinilla” tras conocerse que su esposo era litigante de uno de los acusados.

Las razones, empero, no satisfacen a todos.

Cuestionamientos

Para este concurso, por primera vez en la historia, un grupo de la sociedad civil creó un panel de expertos para tratar de transparentar la elección.

El grupo, integrado por cinco miembros, incluye a la exfiscal y exmagistrada suplente, Ana Eugenia Sáenz, quien cuestionó la lentitud del proceso en medio de una crisis que han generado los escándalos de corrupción recientes y la pérdida de confianza de la ciudadanía en las autoridades.

“Me parece absolutamente necesario el nombramiento ya de un fiscal o fiscala titular para que tome bajo su égida qué es y cómo se van a realizar estas investigaciones, porque la ciudadanía requiere explicaciones, especialmente en medio de esa pérdida de confianza que han tenido los ciudadanos en sus instituciones y eso no puede ser.

“Yo la verdad no he visto, y como panel tampoco hemos visto, una gran diferencia entre los carteles de concurso en el caso de don Jorge (Chavarría) y doña Emilia (Navas) con el de ahora, que nada más estableció el tema de declaraciones juradas para que no hubiera conflictos de interés, sobre todo con lo que sucedió con doña Emilia y su pareja que era litigante. Ese ha sido el gran cambio”, cuestionó Sáenz.