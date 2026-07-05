174 personas permanecen en albergues tras inundaciones en el Caribe y Zona Norte

Un total de 174 personas continúan en albergues temporales este domingo luego de las inundaciones provocadas por el paso de la onda tropical número 19, una cifra menor a las 250 personas que permanecían refugiadas el sábado, según informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Las personas desplazadas reciben atención en cinco albergues habilitados en los cantones de Sarapiquí y Siquirres, donde las autoridades mantienen la asistencia humanitaria mientras avanzan las labores de recuperación.

De acuerdo con la CNE, este domingo los Comités Municipales de Emergencia concentran sus esfuerzos en la evaluación de daños y la distribución de alimentos a las familias afectadas por las fuertes lluvias.

Aunque las precipitaciones han disminuido con respecto a los días anteriores, las autoridades advierten que persiste un riesgo importante debido a la alta saturación de los suelos en la Zona Norte, el Caribe y la Península de Osa, por lo que no se descartan nuevas inundaciones.

A esta condición se suma el ingreso de la onda tropical número 20, previsto para la tarde de este domingo, lo que mantiene la preocupación por un posible aumento en el caudal de ríos y quebradas, así como por deslizamientos en zonas vulnerables.

Por esa razón, la CNE hizo un llamado a la población para mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y seguir las recomendaciones de los cuerpos de emergencia.

Actualmente se mantiene alerta amarilla para la Zona Norte y el Caribe, mientras que la Vertiente del Pacífico y el Valle Central permanecen bajo alerta verde.