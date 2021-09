16 pacientes COVID-19 están "esperando" una cama en UCI

Al menos 16 pacientes positivos por COVID-19, en condición crítica, están "esperando" una cama adecuada para su condición.

Así lo confirmó el doctor Mario Urcuyo, asesor de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en una entrevista con Teletica.com.

Estos usuarios están graves por la enfermedad, pero aún no han podido ser trasladados.

La última vez que se reportó "lista de espera" fue en el mes de junio. Pero ahora la cifra se está agravando: pasó de siete pacientes, ayer, a 16 personas este jueves.

“No lo habíamos vuelto a dar (el dato) porque hasta la semana pasada no habíamos tenido este problema. Ya empezamos a ver pacientes que no se han podido trasladar por disponibilidad de camas”, confirmó el médico.

Semanas atrás, si había un traslado pendiente, era cuestión de coordinarlo, pero ese escenario varió.

Según Urcuyo, ya es posible afirmar que todos los centros médicos están "saturados al mismo nivel que en el mes de mayo", cuando se dio el pico de hospitalizaciones.

“Saturados estamos, eso no hay duda. Colapso es cuando no tengamos capacidad de respuesta y lo que estamos haciendo en este momento es ver cómo ampliamos eso. Eso lo determina cuando no tengamos otra opción que ofrecer”, explicó.