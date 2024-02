150 larvas fueron extraídas del primer paciente diagnosticado con gusano barrenador

​"Que ya se desarrollen tantos, sí implica que no hubo mucho cuidado y es muy grave depende de dónde se ubique, porque las larvas comen con un apetito voraz y van ingiriendo todos los tejidos: músculo, piel, tejidos blandos, etc. Y dependiendo de dónde esté, puede llegar a áreas que son muy sensibles.



"En el gusano barrenador, a diferencia del tórsalo, este forma un nódulo y es una sola larva. Los remedios caseros implican, precisamente, tapar la forma de respirar y extraer el tórsalo, no es bueno manipularlo o extirparlo. En cambio, en el caso del gusano barrenador son varias larvas en un mismo sitio, y el orificio se puede ver, pero no es un gran orificio”, finalizó el doctor Víctor Montenegro, quien es parasitólogo.