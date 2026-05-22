15 migrantes ingresan en quinto vuelo con deportados por EE. UU.

Este jueves 21 de mayo llegó al aeropuerto Juan Santamaría el quinto vuelo con 15 personas extranjeras provenientes de Estados Unidos.

El grupo lo integran tres mujeres y 12 hombres. En esta ocasión ingresaron seis colombianos, dos brasileños, tres chinos, un ciudadano de Senegal (África), otro de Kirguistán y dos de Uzbekistán (estos dos países ubicados en Asia Central).

Funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería reciben a los migrantes dando un abordaje integral.

En esta entidad informan que todos permanecen en un hotel, donde miembros de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) los atienden y explican el procedimiento para aplicar al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA) y facilitar el regreso a su país de origen.

Los extranjeros también tienen la opción de permanecer en Costa Rica, lo pueden hacer al aplicar para una estancia legal.

Este quinto vuelo con migrantes es parte de un acuerdo bilateral para trasladar a Costa Rica a personas deportadas desde Estados Unidos.

El 15 de mayo anterior, en el cuarto vuelo ingresaron 12 migrantes deportados.



