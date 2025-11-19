14 sindicatos convocan a marcha para pedir aumento salarial “justo y digno”

Una nueva marcha tomará las calles de San José el próximo 26 de noviembre, a partir de las 9 a. m.

Al menos 14 sindicatos convocaron a una manifestación para exigir una mejora salarial. Entre las organizaciones destacan la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesionales en Segunda Enseñanza (APSE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), así como el Frente Nacional de Lucha (FNL).

La manifestación saldrá del Parque de la Merced y tendrá como destino final el Ministerio de Hacienda, tomando por completo la Avenida Segunda, en San José.



El movimiento, además de exigir un incremento “justo y digno” en las remuneraciones de los trabajadores públicos, demanda la convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios, así como la convocatoria y aprobación del proyecto de ley 24.353, para el descongelamiento de las pensiones del régimen transitorio de reparto.



De igual forma, exige el cumplimiento del presupuesto equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) para la educación pública.



Se trata del segundo movimiento social que se convoca en lo que va del mes, luego de que la otra gran organización que agrupa a una parte del Magisterio Nacional, el Sindicato de Educadores Costarricense (SEC), se aliara con agricultores y universidades en una marcha a la Casa Presidencial, en Zapote de San José, el 11 de noviembre anterior.