¡₡1.250 millones! “Torretón” del padre Sergio rebasó su meta

La “Torretón de la alegría”, organizada por la Asociación Obras del Espíritu Santo, recaudó ₡1250 millones, muy por encima de la meta que se había propuesto.



La actividad se realizó este sábado en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo 2, con la participación de artistas nacionales e internacionales.



Hacían falta ₡500 millones para finalizar la primera de las torres, en la cual podrán vivir hombres que cumplan su mayoría de edad. El resto del dinero se destinará a la segunda construcción, que permitirá albergar a mujeres mayores de 18 años.



“Para gloria del Señor, ya tenemos las primeras 31 habitaciones de la segunda torre, son 189 de la torre de mujeres. Las muchachas, muchas veces, no tienen a dónde ir cuando cumplen 18 años, muy pronto van a tener.



“Ahora en Navidad, entregan la primera torre. Ya la vamos a pagar. Ahora empiezo nuevamente a darle la vuelta al país para levantar lo que falta: 152 habitaciones; pero lo vamos a lograr. Cuando Costa Rica quiere, Costa Rica puede; y con Dios todo se puede”, expresó el padre Sergio al finalizar las seis horas de transmisión ininterrumpida por medios de comunicación nacionales.



En medio de presentaciones de artistas como Los Ajenos, Master Key, Martín Valverde, Marfil, Son de Tikizia, Luis Enrique Mejía y Gabriel Morúa, empresas, familias y hasta el Gobierno de la República hicieron su donativo para la noble causa.



Todos esos aportes permitieron rebasar la meta establecida.



“Tenía fe de que íbamos a superar. Con humildad, no me imaginé tanto”, concluyó Valverde.



Usted puede seguir donando para las “Torres de la Alegría” por medio del SINPE Móvil 8457-2024.

