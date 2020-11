1.189 personas corrieron a pagar el marchamo 2021

El cobro del marchamo 2021 inició este lunes a mediodía y, en pocas horas, cientos de conductores corrieron a pagarlo.

Hasta las 5:28 p. m., 1.189 usuarios ya habían pagado el derecho de circulación del próximo año. Esto se traduce en ₡145 millones recaudados.

Entre las personas que hicieron su pago de forma temprana están Jaime Monge y Carlos Chacón.

Don Jaime es vecino de Curridabat y siempre paga el marchamo desde el primer día.

"Todos los años pago el marchamo entre los primeros. Amo mi patria y por eso vengo responsablemente a hacer este pago. Ciertamente, esta es una época difícil, pero esto es algo que todos debemos cumplir", aseguró.

Don Carlos Chacón, quien es vecino de Sabanilla y bombero pensionado, también cumplió rápidamente con su deber.

"En los últimos doce años siempre he venido a pagar el primer día, de hecho casi siempre soy el primero en pagar el marchamo aquí en el INS de San José", indicó.

"Como pensionado yo me siento muy honrado de cumplir con esta obligación, para mí es una satisfacción. Hacer este pago me da tranquilidad para circular por las calles y saber que no voy a tener ningún problema", agregó.

Puede consultar las tarifas a través del sitio web del INS o llamando al 800-Marchamo (6272-4266).



La Ley 9.911, publicada la semana anterior, implica que el Ministerio de Hacienda tuvo que reducir el monto a cancelar por concepto de impuesto de la propiedad de vehículos.

Lea también Nacional Cobro del marchamo iniciará este lunes a mediodía Así lo confirmó el Instituto Nacional de Seguros (INS), esta mañana.