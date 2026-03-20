11 trasladados a hospitales en choque entre camiones y bus en Ruta 32

Un autobús, un camión que transporta oxígeno y un tráiler chocaron la mañana de este viernes, en la Ruta 32, que conecta en San José con Limón, en el sector conocido como "La Vuelta de los Sustos".

Al incidente respondieron las unidades de primera intervención de la Cruz Roja Costarricense (CRC) y el Cuerpo de Bomberos.

El balance final del incidente arrojó 11 pacientes atendidos en el sitio, de acuerdo con las instituciones de rescate. De estos, dos en condición crítica, cinco urgentes y cuatro más estables.

Los pacientes fueron trasladados a los hospitales Rafael Ángel Calderón y México, en San José, así como al dispensario del Instituto Naconal de Seguros (INS) en Heredia.



Otro grupo de pasajeros no precisado fue evacuado del lugar y no requirió remisión a centros médicos.

Se desconce el tipo de heridas sufridas por los demás pacientes, aunque en apariencia todos estaban dentro de la unidad de transporte. Ninguno de los heridos estaba atrapado o prensado.



Este lamentable accidente genera preocupación sobre la seguridad vial en esta importante arteria. Las autoridades ya están investigando las causas de este siniestro que ha conmocionado a la región. La rápida intervención de los servicios de emergencia fue crucial para atender a los afectados.



La noticia ha generado gran revuelo, y se espera un informe detallado sobre el estado de los heridos y las medidas que se tomarán para prevenir futuros sucesos similares. La seguridad en el transporte de materiales peligrosos y de pasajeros es un tema fundamental.



#ChoqueRuta32 #AccidenteGrave #SeguridadVial">