11 intoxicados en San Carlos: ¿Cómo consiguieron los dulces con marihuana?

Una familia de 11 personas, entre ellas siete menores de edad, terminó en el Hospital San Carlos tras consumir unos dulces con marihuana.

Tras las investigaciones, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró determinar cómo llegaron los confites a la familia: por medio de la madre.

En apariencia, la señora, quien trabaja como miscelánea en un hotel de La Fortuna, se encontraba limpiando una de las habitaciones, que minutos antes habían dejado unos huéspedes extranjeros.

En este lugar, encontró los confites y los tomó.

Tras analizarlo debidamente, el OIJ determinó que el producto no fue comprado en La Fortuna, más bien, se presume que los turistas lo pudieron haber traído desde el extranjero, donde sería de venta libre.

Por esta razón, se determinó que no habría delito alguno para investigar.