11% de los trabajadores formales no recibe salario mínimo en Costa Rica
Otro aspecto señalado es el crecimiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Un 11% de las personas con empleo formal en Costa Rica no percibe el salario mínimo establecido por la ley, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Al acercarse la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el INEC destacó los retos que enfrenta el mercado laboral costarricense. Entre ellos, la situación de los trabajadores independientes: más del 46% no logra reunir el salario mínimo correspondiente a su ocupación, lo que equivale a menos de ₡373.000 mensuales.
Otro aspecto señalado es el crecimiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la diferencia pasó de 93,6% a 103%, reflejando que los hombres reciben mayores ingresos por el mismo trabajo que desempeñan las mujeres.