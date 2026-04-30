11% de los trabajadores formales no recibe salario mínimo en Costa Rica

Un 11% de las personas con empleo formal en Costa Rica no percibe el salario mínimo establecido por la ley, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Al acercarse la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el INEC destacó los retos que enfrenta el mercado laboral costarricense. Entre ellos, la situación de los trabajadores independientes: más del 46% no logra reunir el salario mínimo correspondiente a su ocupación, lo que equivale a menos de ₡373.000 mensuales.

Otro aspecto señalado es el crecimiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la diferencia pasó de 93,6% a 103%, reflejando que los hombres reciben mayores ingresos por el mismo trabajo que desempeñan las mujeres.