10 mil escolares ticos realizan pruebas internacionales de lectura, escritura y matemáticas

Periodista: Valeria Martínez.

Después de seis años, Costa Rica vuelve a ser parte del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), coordinado por la UNESCO, que mide las habilidades en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y socioemocionales de escolares de primaria en la región.

Hasta el próximo viernes 3 de octubre, más de 10 mil estudiantes de 301 escuelas públicas y privadas, distribuidas en las 27 direcciones regionales del país, realizarán las pruebas (ver video adjunto de Telenoticias).

El ERCE se aplica de forma simultánea en 18 países de América Latina y el Caribe, con el propósito de identificar fortalezas, áreas de mejora y elevar los estándares de calidad educativa en la región.

En Costa Rica, el estudio se desarrolla de manera confidencial, por lo que los resultados de los estudiantes no se harán públicos. Sin embargo, la información recabada permitirá elaborar comparaciones regionales y orientar políticas educativas a futuro.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) destacó que esta evaluación representa una oportunidad para obtener un diagnóstico más amplio del estado de la enseñanza en el país, al tiempo que docentes y estudiantes participantes reconocieron el valor de ser parte de un proceso de alcance internacional.



