"Voy a cantarla cuando esté naturalizándome": La promesa que cumplió Jafet con 'Soy tico'

"No quería ofender a nadie. Es como una especie de mujer queriendo ser mamá y no puede tener hijos, y decide adoptar. Es algo así porque yo decía: ‘Yo quiero ser tica, pero no nací aquí’. Y pues por eso decidí cantar esta canción cuando me preguntaron, siempre ha sido esta canción y fue un privilegio poder sellar mi compromiso con el país, con este voto de amor que hice ante toda la nación. Así que yo le prometí amor eterno a Costa Rica", concluyó.