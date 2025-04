Virus pone en jaque a tres estrellas de NUE antes de la tercera gala

Tras el receso por Semana Santa, este domingo Nace Una Estrella (NUE) retoma su sétima temporada con la esperada tercera gala. La competencia se intensifica y los retos crecen para los 16 participantes, pero no todos atraviesan su mejor momento: Rosemary Navarro, la más joven de la categoría de adultos, fue diagnosticada con un virus respiratorio que podría poner en riesgo su participación.

Navarro, de 19 años y vecina de Cartago, conversó con Teletica.com y relató cómo evolucionó su condición. Explicó que "todo inició el jueves con una tocecita normal" y que pensó que era por el cambio de clima.

​"El sábado ya se puso más fuerte: más tos, mucho dolor de pecho, cabeza, incluso mareos por la misma presión que sentía. Fui allá por mi casa a una clínica, y me dijeron que era como una gripe normal, entonces me mandaron para la casa. "El domingo estuve igual, hasta que el lunes, con Viviana, la estilista, ella me mandó a hacerme un examen para descartar que no fuera COVID o algo grave. Resultó que tengo un virus que se llama adenovirus. Este da infección respiratoria, da tos, mareos, incluso se pierde el apetito".

La situación se complicó la noche del martes, cuando la joven debió acudir al hospital por presión en el pecho. “Gracias a Dios no necesité nebulización. Me pusieron una vía con medicamentos y eso me ayudó bastante a desinflamar el pecho y la garganta”, añadió.

Aunque este miércoles dijo sentirse mejor, Navarro no ha podido ensayar su canción, que requiere notas altas.

​¿Cómo puede afectar este virus sus ensayos?

Según el doctor Ariel Miremberg, si la inflamación en las cuerdas vocales no incrementa, Navarro podrá cantar este domingo, pero todo depende de cómo evolucione la joven en estos días.



​"Este virus es como cualquier otro virus respiratorio. Da mucho cansancio y tos. Ayer ella sí podía cantar, hoy no sé porque no la he visto. El problema es que no se le vaya la inflamación, de eso depende que pueda cantar. A veces este virus da mucha debilidad y dolor de cuerpo, depende de la susceptibilidad de la persona", acotó Miremberg.

​"La canción que me toca es un poco alta, entonces sí tengo miedo de intentar llegar a las notas altas y no poder por la voz. No he ensayado aún; he estado practicando suavecito en la casa para aprenderme bien la letra y las entradas. El doctor me recomendó hablar lo menos posible, y si ensayo, que no intente llegar a las notas más altas. Lo bueno es que me dijo que las cuerdas vocales están bien. No tengo afectación directa en la garganta. Lo que tengo es tos, dolor de pecho y eso. Me toca esperar al ensayo general del jueves y viernes para ver cómo estoy", agregó Navarro.

La menor de la competencia en la categoría de adultos confesó que lloró porque tenía miedo de no poder cantar o que la eliminen por algo relacionado con la presión en el pecho.

​"Quiero dar lo mejor de mí. Ojalá no me afecte nada ese ratito. Me sentía muy triste antes, incluso lloré mucho porque tenía miedo de no poder cantar o que me eliminaran por algo relacionado con la tos o la presión en el pecho. Pero hoy me siento tranquila. Estoy cuidándome bastante para evitar recaídas, y poniéndole a ver cómo me va en los ensayitos, a ver si lo logramos este domingo", finalizó.

El caso de la joven no es aislado. La producción confirmó a Teletica.com que otros dos participantes están a la espera de resultados de COVID-19 por síntomas similares a los de Navarro.

Se trata de Franciny Castillo y el pequeño Santiago Abarca. Según el último reporte, Abarca está medio ronco y la mujer de 28 años tiene temperatura. Ambos serán evaluados por el doctor de NUE, Ariel Miremberg, este miércoles en la tarde.

